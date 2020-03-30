Названа дата начала Олимпиады в Токио
30.03.2020, 13:30, Новости дня
Олимпийские игры в Токио начнутся в следующем году 23 июля, а Паралимпиада стартует 24 августа, сообщил телеканал NHK.
По сведениям канала, соответствующая договоренность была достигнута между Международным олимпийским комитетом (МОК), Оргкомитетом «Токио-2020», властями японской столицы и правительством Японии, передает ТАСС.
Напомним, МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.
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