Детсад в Екатеринбурге попал под подозрение из-за коронавируса

30.03.2020, 13:30, Новости дня

В детском саду в одном из центральных районов Екатеринбурга проведена санобработка, пишут СМИ со ссылкой на сообщения жителей ЖК «Университетский». Такая мера стала необходимой из-за госпитализации с подозрением на коронавирус семьи одного из воспитанников.

«Мама у них в начале марта ездила на неделю в Чехию. По возвращении подписала бумагу о самоизоляции и сидела дома, папа ходил на работу, а ребенок – в садик и секцию», – сообщил Ura.ru один из местных жителей.

«У мамы поднялась температура 37, у нее взяли анализ – он оказался положительным», – добавляют жители.

Сообщается, что после этого по всему подъезду, где живет семья, прошли врачи, у всех взяли анализы и выписывали больничные, чтобы люди сидели дома, а подъезд обработали. Кроме того, санобработка проведена и в садике.

В дошкольном учреждении данную информацию подтвердили. «Обработку мы сейчас проводим каждый день», – сказала сотрудница садика. «Садик закрыт на выходные, не работает в соответствии с указом президента», – добавила она.

Жильцы говорят, что пока ни у кого из других воспитанников ДОУ нет никаких симптомов. При этом к самим заболевшим соседи относятся с сочувствием: «Да, папа продолжал ходить на работу, а с чего бы он вдруг взял больничный? И кто за него ипотеку платить будет?»

Сама семья считает, что никто из них не болеет, а тест дал ложноположительный результат. Они сдали повторный анализ, результатов пока нет.

По последним данным, в Свердловской области выявлено 24 случая заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Выздоровел один человек.

За последние сутки в 35 российских регионах зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в стране увеличилось до 1 тыс. 836 человек. Выздоровели 66 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.