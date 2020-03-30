Севастополь прекращает автобусное сообщение с другими регионами

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30.03.2020, 13:30, Разное

Город Севастополь временно остановил автобусное сообщение с другими регионами. Это связано со вспышкой заболеваний короновирусом на полуострове.
Башкирия также готовится объявить самоизоляцию, чтобы остановить распространение COVID-19. Москва, Московская и Мурманская области уже ввели самоизоляцию. По всей РФ ряд предприятий и компаний временно прекратили работу, а школьников перевели на домашнее обучение. Не исключено, что после выходной недели, которая должна продлится до 5 апреля, по всей территории РФ будет введен карантин. На сегодняшний уже более 1800 человек болеют коронавирусом, многие находятся в тяжелом состоянии и подключены в ИВЛ. Также уже более 10 смертей. Эта болезнь вопреки заявлениям некоторых медиков “косит” также и детей.

Жителей РФ просят оставаться дома и не выходить на улицу без крайне нужды.



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