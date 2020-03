Дональд Трамп отказался оплачивать безопасность Меган Маркл и принца Гарри после их переезда в США

30.03.2020, 13:25, Разное

О своем решении относительно внука британской королевы принца Гарри, его супруги Меган Маркл и сына Арчи президент США Дональд Трамп несколько часов назад написал на своей странице в Twitter:

Я большой друг и почитатель королевы и Соединенного Королевства. Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие Королевство, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они уехали из Канады в США, но США не будут платить за их безопасность. Они сами должны платить!

Этот твит “лайкнули” уже 415 тысяч интернет-пользователей, а в комментариях – сплошь одобрительные отклики, что обычно редкость для микроблога главы Соединенных Штатов. Сейчас страна активно борется с коронавирусом, и поэтому все финансы, в том числе резервные, были направлены на сферу здравоохранения. По состоянию на утро 30 марта, в Америке зарегистрировано 142 356 заболевших, по этому показателю страна вышла на первое место, из них вылечились 4 767 человек, умерло – 2 393.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020

Кстати, подобная история с герцогом и герцогиней Сассекскими произошла и в Канаде. В феврале министр безопасности Канады заявил, что так как они скоро перестанут работать в качестве “старших членов королевской семьи”, государство не будет обеспечивать их охраной за свой счет. Примерно в то же время в сети бурно обсуждался вопрос безопасности Гарри и Меган. Так, по данным СМИ, затраты на службу охраны за 2019 год увеличились с 7,7 до 26 миллионов долларов в год. Супруги расширили свой штат секьюрити в связи с необходимостью часто перемещаться по миру и повышенным вниманием к их персонам. В разговоре с Thе Mirror сотрудник полиции Скотланд-Ярда сообщал, что ситуация уже вызвала “серьезную нехватку специально обученных офицеров”.

Принц Гарри и Меган Маркл

Напомним, на прошлой неделе Меган Маркл и принц Гарри переехали в Лос-Анджелес из Ванкувера, где с начала года присматривали себе жилье, причем в самый разгар эпидемии в Штатах. Такое решение удивило многих, в том числе британских родственников по ту сторону океана, ведь в Канаде сейчас намного спокойнее. По информации The Sun, в Калифорнию супруги прилетели на частном самолете (история, кажется, их ничему не учит). Как сообщили тогда инсайдеры, переезд в Лос-Анджелес был обусловлен спецификой этого города: там сосредоточены главные продюсерские центры и кинокомпании мира, а значит у Меган будет больше возможностей для профессионального роста. Кстати, переезд уже дал свои плоды: она озвучила свой первый проект для Disney – документальный фильм Elephant. Его выход намечен на 3 апреля. К тому же у герцогини в Калифорнии много друзей, а по соседству от них с Гарри будет жить ее мама Дория, которая поможет с воспитанием сына Арчи.

А уже послезавтра, 1 апреля, Меган и Гарри официально перестают быть представителями британской короны и начинают вести самостоятельную жизнь. С этого дня пара больше не будет представлять интересы королевства в Великобритании или за границей, а также утратит свой дипломатический статус.