Москвичей предупредили о снегопаде

30.03.2020, 13:20, Разное

В ближайшие дни в Москве ожидается мороз. К 1 апреля в столице может выпасть от 7 до 13 сантиметров снега, сообщает агентство “Москва” со ссылкой на портал “Метеоновости”.

В понедельник и вторник, 30 и 31 марта, в городе выпадут осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха составит около нуля градусов. В некоторых районах снегопад будет сопровождаться сильным ветром, передает НСН.