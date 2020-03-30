 

Москвичей предупредили о снегопаде

30.03.2020, 13:20, Разное

В ближайшие дни в Москве ожидается мороз. К 1 апреля в столице может выпасть от 7 до 13 сантиметров снега, сообщает агентство “Москва” со ссылкой на портал “Метеоновости”.

В понедельник и вторник, 30 и 31 марта, в городе выпадут осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха составит около нуля градусов. В некоторых районах снегопад будет сопровождаться сильным ветром, передает НСН.



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