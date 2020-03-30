В Петербурге пьяный мужчина угрожал ножом полицейским

30.03.2020, 13:20, Разное

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который угрожал ножом сотрудникам правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.

28 марта в полицию обратились местные жители, которые сообщили, что в одном из домов на Северном проспекте дебоширит пьяный мужчина. Стражи порядка оперативно прибыли на место происшествия.

Во время задержания хулиган вел себя агрессивно и угрожал полицейским ножом. Дебошира удалось обезоружить. Как сообщает газета “Петербургский дневник”, правоохранители получили незначительные травмы.