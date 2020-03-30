Карантинное

30.03.2020, 13:18, Разное

Мы — страна другая и настрадались за троих, цветы исправно возлагая к могилам вирусов своих.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Мелита Вуйнович из ВОЗа

Все горячей и горячей

С оттенком мрачного серьеза

Корит веселых москвичей:

Они в одеждах ярких красок

Гуляют запросто без масок

В заразном воздухе весны,

Ликует поросль молодая,

Дистанции не соблюдая,

Смеясь, целуясь — хоть бы хны!

Я ими горд. Пойми, Мелита:

Мы — европейская элита,

Мы не в одном с тобой ряду,

К тому же, собственно, весны-то

У нас пятнадцать дней в году,

И мне грешно сидеть в квартире

В разгаре солнечного дня,

Пока еще не захватили

Бойцы Росгвардии меня.

Я знаю сам, что не до шуток,

Что год суров, что вирус жуток,

Что я постыдный раздолбай,

Что мир в депрессии… Но мы-то —

В своей стихии. Ты, Мелита,

Меня, пиита, не пугай.

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Мы — от Камчатки до Москвы —

Всем, чем могли, переболели,

И основательней, чем вы.

Российский опыт всеми признан:

Моя великая страна

Переболела ленинизмом,

Сопливым неомонархизмом,

Визгливым ретроанархизмом,

Чванливым национализмом,

Разнузданным капитализмом,

Неоднократным терроризмом,

Казарменным социализмом,

Национальным большевизмом,

А путинизмом-обнулизмом

Она и до сих пор больна;

Она сама же выбирает

Такую участь, господа,

И никогда не умирает,

Не поправляясь никогда.

Рецепты ваши бесполезны,

Не тратьте даром вашу прыть:

Все наши прежние болезни

Мы вечно можем повторить,

Поскольку мы — страна другая

И настрадались за троих,

Цветы исправно возлагая

К могилам вирусов своих.

Ряды ничуть не поредели,

Мы нарожаем, не впервой,

Мы в обстановке эпидемий

Цветем, как цветик полевой.

Мы снова в прежней сверхдержаве:

Пусть карантин, оно верней —

Мы склонны к вечной переправе,

Чтоб только не менять коней.

Птенцы «Орленка» и «Зарницы»*,

Мы помним всё. У нас в чести —

Сомкнуть ряды, закрыть границы,

Извечной гречки запасти,

Пяток врагов привычно скушать,

Назначить комендантский час —

И от души его нарушить,

Поскольку он стесняет нас.

Не в том ли наше ноу-хау

На эти несколько недель,

Чтобы задумывать Дахау,

А строить все-таки бордель?

И солидарность, и злорадство,

И «больше трех не собираться»,

И гнет без чести и стыда,

И героизм, и риск, и братство —

Все это русское богатство,

Родная местная среда.

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Я вижу: едет по Европе

Гумпомощь от родных властей,

И эта новость сразу в топе

Любых российских новостей.

В Сети усердно и упрямо

Несутся крики: «На Бергамо!»

Как от коричневой чумы,

Европу вновь спасаем мы,

И всем плевать, что у Европы

(Не слушай местного вранья!)

Свои налаженные тропы,

Свои испытанные копы,

Лекарства, тесты, микроскопы

И помощь давняя своя,

Европа в первую же полночь

Без политических причин

Прислала всяческую помощь,

Но не кричит — а мы кричим!

Мы столько раз уже шалели

От упоенья, боже мой!

Мы столько раз уже болели

Брехней, опричниной, чумой,

Но дух защит и нападений,

Ресентиментов и обид,

Репрессий, путчей, эпидемий —

Нас вдохновляет и бодрит!

Хотя мы чувствуем тревогу —

Наш мир не знает антител.

Мы как-то ожили, ей-богу,

Чуть этот вирус к нам влетел.

Мы эту жизнь считаем яркой,

Не можем скрыть сиянье глаз —

Не зря зовется Коммунаркой

Больница главная у нас!

У наших нет иммунитета.

Мы во главе с родным вождем

Сто раз уже прошли все это

И много раз еще пройдем.

Мы смотрим в будущее смело

При нашем опыте разрух,

Нам это все не надоело,

Мы рады мучиться за двух,

Скупай последнее, брателло,

Усердствуй, Повелитель Мух!

У нас не будет антитела —

Один огромный антидух!

*Эх, вы! Уже и не помните, что были такие игры…

Дмитрий Быков

обозреватель