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30.03.2020, 13:17, Разное

Во Владимирской области с подтвержденным COVID-19 умер мужчина. Данную информацию подтвердили в Роспотребнадзоре по региону.
Точная причина смерти будет названа после вскрытия. Сообщается, что в больницу он поступил с пневмонией. После проведенного теста у него подтвердился коронавирус.

Стоит отметить, что правительство РФ просит всех находится дома и без надобности не выходить, не посещать общественных мест, где большое скопление людей. Это увеличивает риски заразится коронавирусной инфекцией в разы, при этом человек может заразить и других людей. На сегодняшний день три региона ввели режим самоизоляции, а также до 5 апреля в РФ введен выходной, но не для отдыха, а для изоляции людей.

В мире уже более 450 тысяч человек болеют коронавирусом, причем в некоторых странах крайне тяжелая ситуация на столько, что уже не хватает мест в моргах.



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