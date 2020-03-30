Во Владимирской области с подтвержденным COVID-19 умер мужчина
30.03.2020, 13:17, Разное
Во Владимирской области с подтвержденным COVID-19 умер мужчина. Данную информацию подтвердили в Роспотребнадзоре по региону.
Точная причина смерти будет названа после вскрытия. Сообщается, что в больницу он поступил с пневмонией. После проведенного теста у него подтвердился коронавирус.
Стоит отметить, что правительство РФ просит всех находится дома и без надобности не выходить, не посещать общественных мест, где большое скопление людей. Это увеличивает риски заразится коронавирусной инфекцией в разы, при этом человек может заразить и других людей. На сегодняшний день три региона ввели режим самоизоляции, а также до 5 апреля в РФ введен выходной, но не для отдыха, а для изоляции людей.
В мире уже более 450 тысяч человек болеют коронавирусом, причем в некоторых странах крайне тяжелая ситуация на столько, что уже не хватает мест в моргах.
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