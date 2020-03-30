Новый экипаж МКС полетит на орбиту по графику

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30.03.2020, 13:16, Новости дня

На совещании госкомиссии подтвержден график отправки российско-американского экипажа на МКС и возвращения нынешнего, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он написал в своем Twitter, что «Союз МС-16» стартует 9 апреля с новым экипажем, а находящиеся сейчас на орбите космонавты и астронавты, завершающие работу на станции, вернутся на Землю 17 апреля.

«В режиме видео-конференц-связи провел совещание членов госкомиссии по организации пуска 9 апреля [корабля] «Союз МС-16» и возвращения на Землю 17 апреля [корабля] «Союз МС-15» с международными экипажами», –написал Рогози.

По его словам, эти работы должны быть обеспечены специалистами в установленное программой полета время.

«Ряд руководителей Роскосмоса и наших предприятий после возвращения из Гвианского космического центра вынужден находиться на карантине», – добавил Рогозин.

По его словам, они «работают удаленно, но продолжают активно действовать».

Ранее в госкорпорации сообщали, что Роскосмос изменит план ракетных пусков на этот год в связи с приостановкой производства спутников в Европе.



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