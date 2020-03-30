Названа стоимость смартфона Honor 30S

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30.03.2020, 13:09, Разное

Сотрудники китайского бренда Honor назвали стоимость нового смартфона 30S еще до официального анонса. Так, новый мобильный аппарат будет стоить не меньше 380 американских долларов.
Источники из Китая обнародовали в мировой «паутине» сделанное в розничном официальном маркете Honor Store изображение таблички с указанием начальной стоимости нового смартфона 380 американских долларов в перерасчете на текущий курс. Согласно предварительной информации, Honor 30S являет собой среднего уровня мобильный девайс, который поддерживает сеть пятого поколения. Он выйдет на рынок с процессором Kirin 820 5G, основной камерой на четыре датчика с главным на 64 Мп, дисплеем с внедренной фронтальной одинарной камерой, 40-ваттной зарядкой и боковым сканером отпечатков пальцев. Работает данное мобильное устройство на операционной платформе Android 10. Презентация Honor 30S состоится 30 марта вместе с Pro-версией.

Бренд Honor является собственностью китайской фирмы Huawei с 2013 года. Глобальным почетным директором с 2015 года является Джордж Чжао. Ева Виммерс занимает должность президента Honor на европейском рынке и глобальным вице-президентом. Первый смартфон бренда увидел свет еще в 2011 году.



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