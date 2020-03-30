 

Меган Маркл и принц Гарри намерены завести еще одного ребенка

30.03.2020, 13:09, Разное

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не против пополнения в семье. По информации зарубежных изданий, поначалу пара хочет основательно привыкнуть к новому окружению и уделить первому ребенку Арчи больше внимания, и лишь затем заводить второго малыша.
«Они по-прежнему проводят много времени с сыном, но в тоже время задумываются о втором ребенке. Впрочем, супруги не стремятся слишком сильно давить на ситуацию», – заявил анонимный инсайдер. К слову, сын герцога и герцогини Сассекских продолжает активно развиваться, уже предпринимая попытки разговаривать. В окружении пары Арчи называют «счастливым и редко плачущим ребенком», кроме того, он интересуется своим окружением и любит различные развлечения.

Решение переезда из Канады в Лос-Анджелес далось супругам относительно легко, так как именно в этом городе у них огромная группа поддержки, также именно здесь находятся их агенты, пиарщики и бизнес-менеджеры. У Меган Маркл в Калифорнии проживает и мать Дория Рэгланд.



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