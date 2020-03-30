Политолог: Коронавирус актуализировал медицинские поправки к Конституции

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30.03.2020, 13:08, Новости дня

«Коронавирус нам показал, насколько нужны и важны врачи. Таким образом актуальность медицинских поправок к Конституции лишь возрастает», – сообщила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя обращение Владимира Путина к россиянам по поводу угрозы коронавируса.

«В своем обращении к гражданам Путин обозначил здоровье и безопасность граждан приоритетом №1. Президент выступил как настоящий национальный лидер, для которого абсолютной ценностью является благополучие людей», – считает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

Политолог напомнила, что в своем послании глава государства отдельно обратился к медикам, поблагодарив их за самоотверженный труд. «Коронавирус нам еще раз показал, насколько важны и нужны врачи. Поэтому поправка в Конституцию о доступности медицинской помощи очень важна и для людей, и для самих медиков. Она утверждает фундаментальные ценности государства и сейчас будет особенно актуальной», – подчеркнула Федорова.

Напомним, президент Владимир Путин в минувшую среду в ходе своего обращения к россиянам заявил, что следующая неделя (30 марта – 5 апреля) в РФ будет нерабочей, и подписал соответствующий указ. Такую меру глава государства принял с целью предотвращения распространения в стране коронавируса.

Кроме того, президент предложил перенести голосование по поправкам к Конституции. 

Тем временем общее число заболевших в стране увеличилось до 1 тыс. 836 человек. Всего коронавирус обнаружили в 71 регионе России. При этом в Москве и ряде других регионов России ограничили передвижение граждан из-за коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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