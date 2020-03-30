Мужчина с коронавирусом умер во Владимирской области

30.03.2020, 13:08, Новости дня

Пациент с подтвержденным заражением новой коронавирусной инфекцией скончался в больнице в Коврове, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«У него была пневмония, но, когда его обследовали, у него плюсом еще выявился коронавирус», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Там добавили, что точную причину смерти можно будет назвать по итогам исследования патологоанатома.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Всемирная организация здравоохранения сообщила в понедельник, что в мире число жертв коронавируса достигло 29 тыс. 957 человек. За сутки выявлено более 63 тыс. новых случаев заражения, 3 тыс. 464 человека умерли. Общее число заразившихся – 634 тыс. 835 человек.

За последние сутки в 35 российских регионах зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в стране увеличилось до 1 тыс. 836 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.