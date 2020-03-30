Звезды активно включились в акцию #МОЙиПОЙ
30.03.2020, 13:08, Новости дня
Многие российские звезды подключились к челленджу в соцсетях, заключающемся в призывах к мытью рук. Видео с хештегом #МОЙиПОЙ выложили Светлана Лобода, Родион Газманов и телеканал «Муз ТВ».
«Дома можно все! Петь, танцевать, креативить, писать песни, записывать вам ролики и поднимать друг другу настроение. Принимайте участие в челлендже от канала «Муз ТВ» #МойиПой вместе с нами, будьте здоровы и берегите своих близких!» – написала Лобода на своей странице в Instagram.
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«Поддерживаем флешмоб #мойипой. Чем чаще моем руки, тем меньше вероятность заболеть! Берегите себя!» – написал Родион Газманов.
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«Присоединилась к челленджу «Муз ТВ» #МОЙиПОЙ. Медики всей планеты подтверждают, что многократное и старательное умывание рук снижает риски заболевания вирусом. А пение – повышает настроение! Всем здоровья и оптимизма!» – говорится в сообщении телеканала «Муз ТВ».
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Автору лучшего видео телеканал подарит два билета на премию «Муз ТВ – 2020» и годовой запас мыла.
Ранее соответствующее видео опубликовал и генеральный директор российского национального музыкального канала Муз-ТВ Арман Давлетяров.
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В середине марта российские звезды запустили флешмоб с тщательным мытьем рук как профилактике от короновирусной инфекции.
За последние сутки в 35 российских регионах зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в стране увеличилось до 1 тыс. 836 человек. Выздоровели 66 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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