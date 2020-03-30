МВД приступает к выполнению постановления Кабмина об обязательной обсервации возвращающихся в Украину граждан

30.03.2020, 12:55, Новости дня

Подразделения МВД Украины приступают к выполнению вступившего в силу постановления Кабинета Министров об обязательной обсервации граждан Украины, возвращающихся из других стран. Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра внутренних дел, член коллегии МВД Украины Зорян Шкиряк.

“Эта норма распространяется на всех пассажиров соответствующих рейсов без исключения. Места обсервации определяются местными органами власти”, – отметил Шкиряк.

По его словам, большая часть пассажиров, которые прибыли в Украину минувшей ночью и сегодня утром, согласились на обсервацию и отправились в места назначения. С теми, кто отказывается от обсервации, правоохранители и пограничники проводят профилактические беседы.

“Применяем силу убеждения. В противном случае мы будем действовать исключительно в рамках своих полномочий во исполнение постановления правительства”, – подчеркнул советник главы МВД.

Также он добавил, что времени на “спокойное и безболезненное” возвращение в Украину было более чем достаточно.

“Теперь только обсервация – иначе уже не будет. Выполняйте”, – сказал Шкиряк.

29 марта правительство приняло решение об обязательном соблюдении режима обсервации всеми украинцами, которые возвращаются из-за границы.

Украина эвакуирует граждан из других стран из-за вспышки коронавирусной инфекции. 23 марта МИД Украины призвал граждан, которые находятся за рубежом, вернуться домой в ближайшие пять дней. Страна прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта. МИД рекомендовал соотечественникам, которые находятся за границей, не покупать авиабилеты на рейсы, запланированные на даты после 27 марта, а по возможности остаться в стране пребывания.

25 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что приезжие из-за рубежа – “единственный источник попадания коронавируса в Украину”.

29 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы будут проходить обязательную обсервацию после возвращения домой. “Последующее возвращение [украинцев] – самолетом, поездом, автобусом, машиной или пешком – должно быть максимально безопасным для окружающих, а значит, предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию”, – сказал он.

По состоянию на вечер 29 марта в Украину, по подсчетам МИД, вернулось более 144 тыс. граждан.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 30 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 724 тыс., из них 34 041 человек умер, более 152 тыс. выздоровели.

В Украине, по данным Минздрава на утро 30 марта, зарегистрировано 480 случаев инфицирования коронавирусом, 11 из них закончились летально.