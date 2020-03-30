 

Шмыгаль внес в Раду представления на назначение трех министров

30.03.2020, 12:55, Новости дня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес на рассмотрение Верховной Рады представления на увольнение двух министров правительства и назначение трех новых. Соответствующие проекты постановлений обнародованы на сайте украинского парламента.

Шмыгаль предлагает Раде уволить с должности министра финансов Игоря Уманского, с должности главы Министерства здравоохранения – Илью Емца.

Премьер-министр внес на рассмотрение Рады предложение назначить министром энергетики и защиты окружающей среди Ольгу Буславец, министром финансов – Сергея Марченко, министром здравоохранения – Максима Степанова.

Соответствующие проекты постановлений зарегистрированы 29 марта.

Емец и Уманский были назначены в правительство 4 марта.

На посту министра здравоохранения Емец сделал несколько скандальных заявлений в связи с эпидемией коронавируса. В частности, 13 марта министр заявлял, что в Украине умрут все пенсионеры. 22 марта он призывал бизнес поддерживать борьбу с коронавирусом, но не тратить деньги “на трупов”. Из слов 64-летнего министра следовало, что “трупами” он считает людей старше 65 лет.

На Уманского 26 марта жаловался нардеп от “Слуги народа” Александр Ткаченко. По его словам, глава Минфина недоступен для глав парламентских комитетов.

Степанов – бывший председатель Одесской облгосадминистрации. Буславец – бывшая руководительница директората энергетических рынков Министерства энергетики и угольной промышленности. Марченко – бывший заместитель министра финансов, он также был заместителем главы Администрации Президента Украины в бытность президентом Петра Порошенко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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