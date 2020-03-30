Сегодня Рада проведет два внеочередных заседания

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30.03.2020, 12:55, Новости дня

Сегодня Верховная Рада Украины проведет два внеочередных заседания. Такое решение было принято на согласительном совете руководителей фракций и групп, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

Первое заседание было созвано на 14.00. На нем депутаты должны рассмотреть ряд законопроектов, которые касаются противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, законопроект о криминализации вывоза через таможенную границу страны “товаров противоэпидемического назначения”, законопроект об организации работы Рады в период действия карантина, внести изменения в госбюджет на 2020 год, а также уволить двух и назначить трех министров. 

На заседании согласительного совета спикер Дмитрий Разумков предложил провести еще одно внеочередное заседание, чтобы рассмотреть законопроект №3254. Он вносит изменения в государственный бюджет Украины и касается непрерывного обеспечения питания военнослужащих. Это решение поддержали все присутствующие представители фракций и групп.

По словам спикера, второе внеочередное заседание, скорее всего, начнется в 14.30, после окончания первого заседания.

“Или раньше, если мы окончим предыдущее внеочередное заседание”, – сказал он. 

29 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал нардепов поддержать 30 марта проекты решений, которые касаются функционирования украинской экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции.

“Завтра (30 марта. – “ГОРДОН”) народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. И хоть завтра вы все будете в масках, людям станет понятно, кто есть кто. Общество поймет – вы слуги народа или прислужники чужих интересов”, – обратился он к депутатам. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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