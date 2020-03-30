В России 1836 больных коронавирусом. Калининградская и Мурманская области ввели такие же ограничения, как и Москва

30.03.2020, 12:54, Новости дня

Администрация Калининградской области с нуля часов 31 марта ввела для жителей региона режим “полной самоизоляции” по примеру Москвы, сообщил в понедельник губернатор области Антон Алиханов.

По его словам, в области на 30 марта было выявлено 11 случаев заражения коронавирусом, а еще у десятка “условно зараженных” анализы требуют подтверждения.

Аналогичный ограничительный режим начилая с полудня 30 марта ввели власти Мурманской области.

“Мурманская область переходит на режим самоизоляции, с 12:00 30 марта режим “сидим дома” распространяется на всех граждан”, – говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Как и в Москве, передвижение граждан по территории всей Мурманской и Калининградской областей будет ограничено. Людям разрешается выходить из дома только на работу, за продуктами или лекарствами, чтобы вынести мусора, обратиться к врачам и чтобы выгулять домашних животных – на расстоянии не более 100 м от дома.

В Мурманской области в дополнение к этому будут закрыты въезд и выезд в нескольких городах: Кировске, Апатитах, Ковдоре, Мончегорске, Териберке и Ура-Губе.

Власти Москвы и Подмосковья ввели для всех жителей региона “режим самоизоляции” с полуночи 30 марта. Москвичам теперь разрешается выходить из дома только в случаях “крайней необходимости”, несмотря на то, что официально термина “режим самоизоляции” в российских законах нет, а режим чрезвычайной ситуации в Москве и Подмосковье не введен. Мэр Москвы Сергей Собянин при этом пообещал к концу недели еще больше ужесточить ограничения и ввести в Москве систему электронной слежки за жителями.

По данным на полдень 30 марта, число больных коронавирусом в России выросло до 1836 человек, свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано за последние сутки. Случаи COVID-19 были обнаружен в 71 регионе страны. Всего с начала пандемии от коронавируса в России умерли девять человек.