Глава Минфина Украины отправлен в отставку, министром предлагают сделать его заместителя Сергея Марченко

30.03.2020, 12:54, Новости дня

Глава Министерства финансов Украины Игорь Уманский вечером 29 марта подал в отставку. Министром правящая партия “Слуга народа” предлагает сделать заместителя Уманского Сергея Марченко.

Об отставке Уманского и главы Минздрава Украины Дмитрия Емеца первой сообщила народный депутат Ирина Геращенко. “Второе правительство Зеленского побило рекорды скорости смены министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку”, – написала депутат.

Отставка Емеца официально пока не подтверждена. Что касается Уманского, то постановление о назначении вместо него новым министром финансов Сергея Марченко уже внесено в Верховную Раду и зарегистрировано на сайте парламента.

Сергей Марченко в 2018-2019 годах занимал должность заместителя главы Администрации президента, а с 2016 до 2018 года работал заместителем министра финансов. По данным “Экономической правды”, в 2019 году он баллотировался в Верховную Раду девятого созыва и шел под номером 7 в списке партии “Украинская Стратегия Гройсмана”.

До прихода в политику Марченко был экспертом в экономическом Bendukidze Free Market Center и академическим директором совместной программы “KSE” и “GIZ” в 2015-2016 годах “Лидерство в государственных финансах”. Также он с 2002 года работал на различных должностях в Министерстве финансов, Государственной фискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, Секретариате Кабинета министров.

По данным “Украинской правды” вероятным кандидатом на пост нового министра здравоохранения вместо Дмитрия Емеца является Максим Степанов.