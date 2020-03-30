 

Глава Минфина Украины отправлен в отставку, министром предлагают сделать его заместителя Сергея Марченко

30.03.2020, 12:54, Новости дня

Глава Министерства финансов Украины Игорь Уманский вечером 29 марта подал в отставку. Министром правящая партия “Слуга народа” предлагает сделать заместителя Уманского Сергея Марченко. 

Об отставке Уманского и главы Минздрава Украины Дмитрия Емеца первой сообщила народный депутат Ирина Геращенко. “Второе правительство Зеленского побило рекорды скорости смены министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку”, – написала депутат.

Отставка Емеца официально пока не подтверждена. Что касается  Уманского, то  постановление о назначении вместо него  новым министром финансов Сергея Марченко уже внесено в Верховную Раду и зарегистрировано на сайте парламента. 

Сергей Марченко в 2018-2019 годах занимал должность заместителя главы Администрации президента, а с 2016 до 2018 года работал заместителем министра финансов. По данным “Экономической правды”, в 2019 году он баллотировался в Верховную Раду девятого созыва и шел под номером 7 в списке партии “Украинская Стратегия Гройсмана”.

До прихода в политику Марченко был экспертом в экономическом Bendukidze Free Market Center и академическим директором совместной программы “KSE” и “GIZ” в 2015-2016 годах “Лидерство в государственных финансах”. Также он с 2002 года работал на различных должностях в Министерстве финансов, Государственной фискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности, Секретариате Кабинета министров.

По данным “Украинской правды” вероятным кандидатом на пост нового министра здравоохранения вместо Дмитрия Емеца является Максим Степанов. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Кето-диета может быть опасна для костей спортсменов

03.03 / МОК подтвердил проведение летней Олимпиады-2020, несмотря на вспышку коронавируса

05.02 / Вопрос дня: Кому из российских военных запрещено сдавать отпечатки пальцев?

16.03 / Премьер Словакии обвинил Украину в срыве сделки по продаже 2 млн масок. Кулеба назвал его заявление ложью

16.03 / Автоновости: В России подорожали все автомобили Renault

07.02 / В РФ упал вертолет, на борту которого находился миллионер, депутат Госдумы Хайруллин, он погиб – СМИ и соцсети

22.02 / Родителей, ставивших восьмилетнего мальчика на гречку, отправили в колонию

03.02 / Дело об импичменте: заключительные аргументы сторон

03.02 / Правительство Украины объявило о старте госпрограммы дешевых кредитов для бизнеса

04.02 / В мире: Эрдоган общается с Зеленским ради давления на Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска