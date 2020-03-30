 

В США одобрено ограниченное применение антималярийных лекарств для лечения коронавируса

30.03.2020, 12:51, Новости дня

Управление по надзору за качеством продуктов и лекарств США одобрило ограниченное использование в чрезвычайных случаях двух лекарств против малярии для лечения пациентов с коронавирусом. Ранее президент Дональд Трамп заявлял, что эти медикаменты помогут переломить ситуацию с эпидемией.

В воскресном заявлении министерства здравоохранения и социальных услуг говорится о недавних пожертвованиях в государственный резерв медикаментов, среди которых такие средства, как хлорохин и гидроксихлорохин, проверяемые в качестве возможных лекарств для лечения COVID-19.

В заявлении сказано, что управление позволило «врачам назначать их госпитализированным подросткам и взрослым с COVID-19, в зависимости от обстоятельств, когда клиническое исследование недоступно или недопустимо».

На прошлой неделе Трамп заявил, что эти два медикамента могут оказаться «даром Божьим», хотя ученые предупреждают об опасности чрезмерной шумихи вокруг непроверенных лекарств.

Многие исследователи, включая ведущего эксперта США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи, призвали общественность сохранять осторожность, пока более масштабные клинические испытания не подтвердят небольшие исследования.

Две американских медицинских организации, Национальные институты здравоохранения и Управление передовых биомедицинских исследований и разработок в настоящее время планируют такие испытания.

Некоторые представители научного сообщества опасаются, что позитивная оценка Трампом этих препаратов может привести к их дефициту для пациентов, которые нуждаются в них для лечения волчанки и ревматоидного артрита – болезней, для которых они одобрены.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано более 140 тысяч случаев коронавируса и 2489 летальных исходов.



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