Оклахома будет отправлять приезжающих из Нью-Йорка на карантин

30.03.2020, 12:51, Новости дня

ОКЛАХОМА-СИТИ – Губернатор Оклахомы Кевин Ститт в воскресенье присоединился к коллегам из других штатов, потребовав, чтобы приезжающие из Нью-Йорка и других очагов эпидемии коронавируса помещались в карантин.

По указу Ститта, путешественники, прибывающие в Оклахому из Нью-Йорка, Нью-Джерси, Коннектикута, Калифорнии, штата Вашингтон и Луизианы, должны уйти на 14-дневный само-карантин. Аналогичные указы выпустили губернатор Техаса Грег Эбботт и другие.

Департамент здравоохранения Оклахомы сообщил в воскресенье, что число смертей от COVID-19 в штате выросло до 16, что на один случай больше, чем днем раньше. В настоящее время в 44 из 77 округов штата зарегистрировано 429 случаев заболевания, в то время как в субботу их было 377.

Последним умершим стал мужчина из округа Оклахома в возрасте от 50 до 64 лет, сообщил департамент здравоохранения. Летальные исходы также зарегистрированы в округах Кливленд, Талса, Пауни, Вагонер, Секвойя и Крик.

Округа, где подтвержден вирус, должны соблюдать указ Ститта «Безопаснее дома», в соответствии с которым бизнес, который не занят деятельностью первостепенной важности, должен временно прекратить оказывать услуги до 16 апреля.

Продовольственные магазины останутся открытыми.

У большинства людей новый вирус вызывает лишь слабые или умеренные симптомы, такие как кашель и повышение температуры, которые проходят через две-три недели. Однако у других, особенно у пожилых и пациентов с уже существующими проблемами со здоровьем, вирус может вызвать более серьезные заболевания, включая пневмонию, и инфицирование может закончиться летальным исходом.