Коалиция передала армии Ирака свой штаб в провинции Найнава
30.03.2020, 12:49, Новости дня
Международная антитеррористическая коалиция, которую возглавляют США, передала в понедельник в ведение иракской армии свой штаб в провинции Найнава, сообщили СМИ.
Как сообщил иракский новостной портал «Багдад аль-Яум» база расположена на севере страны у границы с Сирией, передает ТАСС.
В воскресенье международная коалиция во главе с США заявила, что покидает авиабазу K-1 в районе иракского города Киркук. База переходит иракским военным.
Ранее силы коалиции США также покинули военную базу, расположенную под иракским городом Мосул.
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