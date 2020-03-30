Коалиция передала армии Ирака свой штаб в провинции Найнава

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30.03.2020, 12:49, Новости дня

Международная антитеррористическая коалиция, которую возглавляют США, передала в понедельник в ведение иракской армии свой штаб в провинции Найнава, сообщили СМИ.

Как сообщил иракский новостной портал «Багдад аль-Яум» база расположена на севере страны у границы с Сирией, передает ТАСС.

В воскресенье международная коалиция во главе с США заявила, что покидает авиабазу K-1 в районе иракского города Киркук. База переходит иракским военным.

Ранее силы коалиции США также покинули военную базу, расположенную под иракским городом Мосул.



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