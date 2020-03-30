Ученые назвали способ без лекарств побороть коронавирус

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30.03.2020, 12:49, Новости дня

Ученые Мельбурнского университета пришли к выводу, что организм людей с хорошим иммунитетом способен самостоятельно побороть коронавирусную инфекцию.

Как пишет журнал Nature Medicine, объектом исследования стала 47-летняя жительница китайского города Ухань, приехавшая в Австралию. Позже ее госпитализировали с симптомами COVID-19 – слабостью, одышкой, сухим кашлем и повышенной температурой. Отмечается, что у пациентки не было патологических заболеваний и вредных привычек, передает РИА «Новости».

Во время пребывания в больнице женщине не стали назначать антибиотики или противовирусные препараты. Единственной мерой, которую предприняли врачи, стало внутривенное введение жидкости для поддержания водного баланса в организме.

В результате пациентка полностью выздоровела через две недели. Результаты анализов ее крови показали увеличение клеток иммунной системы, что является характерной реакцией организма при борьбе с обычным сезонным гриппом.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Всемирная организация здравоохранения сообщила в понедельник, что в мире число жертв коронавируса достигло 29 тыс. 957 человек. За сутки выявлено более 63 тыс. новых случаев заражения, 3 тыс. 464 человека умерли. Общее число заразившихся – 634 тыс. 835 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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