 

Китайский клон Toyota Land Cruiser 200 частично рассекретили

30.03.2020, 12:44, Новости дня

Китайский бренд Hengtian объявил о планах выпустить в продажу на местном рынке новый внедорожник L4600.

Данная модель позиционируется в качестве недорогого «клона» внедорожника Toyota Land Cruiser 200. Разработчики сохранили рамную конструкцию, которая имеет прямое отношение к вышеуказанному автомобилю. Под капотом в минимальной модификации применили 4,6-литровый бензиновый двигатель, мощность которого достигает 286 л.с.

В свою очередь, официальная премьера новой модели Hengtian L4600 будет показана на автосалоне в Пекине. Уже к концу текущего года состоятся продажи автомобиля на местном рынке. Всего производственная площадка позволяет выпускать около 100 тысяч экземпляров техники в год.



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