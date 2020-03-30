 

Удлиненный кроссовер Hyundai Creta засняли на тестах

30.03.2020, 12:44, Новости дня

Южнокорейский бренд Hyundai сообщил о готовности к выходу в продажу нового кроссовера Creta в удлиненной модификации.

Отличия модель заключаются в растянутой колесной базе. Кроме того, теперь применили новую линию остекления, накладки на порогах, а также видоизмененные рейлинги. Уже к началу 2021 года автомобиль поступит в продажу на индийском рынке. Вместе с тем стоимость кроссовера Creta пока не раскрывается.

Эксперты высказали версию, что новинка получит 1,5-литровый бензиновый двигатель на 115 л.с. Также появится версия с улучшенной производительностью до 140 л.с. Независимо от комплектации, в продажу выйдут модели с передним приводом. Автомобиль обладает усовершенствованным мультимедийным комплексом, а также видоизмененным рулем.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / Семья россиян погибла в ДТП в Гватемале

14.02 / В тизере нового сезона «Очень странных дел» показали лагерь в СССР

16.02 / В Крыму арестовали четырех украинских рыбаков

06.03 / В США нашли рыбу, похожую на крокодила

17.02 / Новый Hyundai Solaris получит дизельный двигатель в Индии

24.03 / Фаучи: некоторые высказывания Трампа о коронавирусе могут привести к «недопониманию»

03.02 / В Кремле исключили «сверхблизкое сближение» США и Белоруссии

04.02 / Экономика: Коронавирус готовит удар по рублю

28.02 / Гибель турецких военных в Идлибе: уточненные данные

21.03 / ФИФА опубликовала официальный фильм о ЧМ 2018

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска