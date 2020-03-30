Удлиненный кроссовер Hyundai Creta засняли на тестах

30.03.2020, 12:44, Новости дня

Южнокорейский бренд Hyundai сообщил о готовности к выходу в продажу нового кроссовера Creta в удлиненной модификации.

Отличия модель заключаются в растянутой колесной базе. Кроме того, теперь применили новую линию остекления, накладки на порогах, а также видоизмененные рейлинги. Уже к началу 2021 года автомобиль поступит в продажу на индийском рынке. Вместе с тем стоимость кроссовера Creta пока не раскрывается.

Эксперты высказали версию, что новинка получит 1,5-литровый бензиновый двигатель на 115 л.с. Также появится версия с улучшенной производительностью до 140 л.с. Независимо от комплектации, в продажу выйдут модели с передним приводом. Автомобиль обладает усовершенствованным мультимедийным комплексом, а также видоизмененным рулем.