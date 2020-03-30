 

В ОНФ рассказали о помощи пожилым людям со стороны «Матерей России»

30.03.2020, 12:30, Новости дня

«Матери России» шьют медицинские маски, оказывают поддержку пожилым людям и приносят им продукты», – сказала газете ВЗГЛЯД общественник Елена Мильто, комментируя первые итоги мобилизации некоммерческих организаций и Общероссийского народного фронта в рамках борьбы с распространением коронавируса.

«Неделю назад мы объявили мобилизацию некоммерческих организаций (НКО), куда, в том числе, вошли региональные представительства всероссийского общественного движения «Матери России». Их социальная ответственность максимальна. Они не только словом, но и делом помогают на своих территориях», – сказала руководитель департамента развития общественных инициатив Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Мильто.

«Первые из НКО, кто начали шить медицинские маски в нашей стране, это были «Матери России» в Якутии. Они задали тренд, и затем эту инициативу подхватили другие регионы. Нехватка масок в регионах колоссальная», – отметила Мильто.

Она отметила, что «Матери России» действуют в большинстве регионов страны. «Даже в таких отдаленных, как Тыва, они достаточно активны: шьют маски, оказывают поддержку пожилым людям, приносят им необходимые продукты, помогают психологически. Также они вступают в разные коллаборации с представителями местных отделений ОНФ и бизнеса. Таким образом они помогают разнопланово», – подытожила Мильто.

Напомним, активистки движения «Матери России» решили помочь людям из групп риска по коронавирусной инфекции: женщины самостоятельно шьют защитные маски, а потом дарят их пожилым людям в 70 регионах России. 

Ежедневно «Матери России» изготавливают по 30 масок в каждом регионе. А за весь период проведения акции женщины сделали тысячи медицинских масок. 

Ранее Роспотребнадзор напомнил о необходимости обработки многоразовых масок, а также о том, что они эффективно защищают от инфекций только в сочетании с другими методами профилактики. Например, дома маску необходимо выстирать с мылом или моющим средством и после обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. 

Напомним, что российские швейные предприятия приступили к производству многоразовых масок. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, производители одноразовых масок работают на полную мощность. 

По данным ВОЗ, общее число заразившихся коронавирусом в мире составило 634 тыс. 835 человек, число жертв приблизилось к 30 тыс. человек. В России выявлено 1 тыс. 534 случая заражения в 65 регионах, из них больше тысячи – в Москве. Выздоровели 64 человека. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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