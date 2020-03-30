Иран обвинил США в «медицинском терроризме»

30.03.2020, 12:30, Новости дня

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что санкции США против исламской республики на фоне распространения коронавируса COVID-19 являются «медицинским терроризмом».

«Применение Соединенными Штатами Америки экономического и медицинского терроризма против Ирана приобрело различные формы», – передает газета «Коммерсант» слова Зарифа.

Министр отметил, что американские санкции наносят удар по иранской экономике и таким образом препятствуют помощи пострадавшему от коронавируса населению.

«Антииранские санкции также запрещают закупку лекарств и оборудования иранским правительством», – добавил он.

Напомним, в четверг Соединенные Штаты расширили санкционные списки по Ирану, в него внесены пять организаций и 15 человек.

Ранее Москва заявляла, что введенные Соединенными Штатами санкции в отношении Ирана мешают республике бороться с коронавирусом.