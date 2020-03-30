Отец полковника Захарченко вышел на свободу
30.03.2020, 12:16, Новости дня
Отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор вышел на свободу после смягчения приговора за аферу с фиктивным трудоустройством в банк, сообщил его адвокат Денис Калинин.
«Вышел на свободу», – передает РИА «Новости» слова Калинина, не уточняя другие детали.
По его словам, защита продолжит обжаловать приговор, теперь в кассационной инстанции.
В ноябре Мосгорсуд уменьшил на три месяца срок заключения для отца полковника Дмитрия Захарченко за мошенничество с фиктивным трудоустройством и растратой денег банка.
Вместо четырех лет в колонии Виктору Захарченко назначено три года девять месяцев. Еще одному фигуранту дела – экс-главе банка «Московское ипотечное агентство» Владимиру Корьевкину – приговор смягчили с 4,5 до 4 лет колонии. Также Захарченко-старший и Корьевкин были оштрафованы соответственно на 800 и 900 тыс. рублей.
Следствие выяснило, что Корьевкин фиктивно устроил Захарченко-старшего на работу в банк советником с зарплатой около 150 тыс. рублей в месяц.
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