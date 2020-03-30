 

Смертность в РФ в 2020 году оказалась ниже показателей 2019 года

30.03.2020, 12:16, Новости дня

За 13 недель 2020 года показатели смерти в РФ остаются ниже аналогичных показателей 2019 года, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России.

«В том числе мы мониторим показатели смертности и заболеваемости от внебольничных пневмоний. По данному показателю хочу отметить, что по сравнению с прошлым годом показатель ниже почти на 9%», – приводит его слова ТАСС.

Мурашко сообщил, что в РФ подготовлено порядка 78 тыс. коек для приема пациентов с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией. В будущем это число будет увеличено до 100 тыс.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень заболеваемости пневмонией в РФ не превышает среднемноголетнего всплеска. Она отметила, что показатель вырос на прошлой неделе, однако на этой неделе всплеск был нивелирован.

«И точно также уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышает среднемноголетний уровень и идет в тренде сезонном к снижению», – добавила она.

За последние сутки в 35 российских регионах зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в стране увеличилось до 1 тыс. 836 человек. Выздоровели 66 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Роскосмос подтвердил замену в экипаже «Союза МС-16»

12.02 / Тренер “Спартака” Знарок: делаем все правильно

21.03 / Путин предложил помощь Италии в борьбе с коронавирусом

16.02 / Россияне поставили два мировых рекорда на ЧМ по конькобежному спорту в США

07.02 / “Это коронавирус?” Британская певица Кэти Прайс отменила выступление из-за болезни

25.02 / Владелец “Спартака” лишился полумиллиарда долларов из-за коронавируса

27.03 / Число заболевших коронавирусом в РФ превысило 1 тыс. человек

27.02 / Первые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Дании и Эстонии

10.03 / В РСТ предсказали изменение спроса на туры в Италию и Израиль

10.02 / Новейшая атомная подлодка придет на флот через полтора месяца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска