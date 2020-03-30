Смертность в РФ в 2020 году оказалась ниже показателей 2019 года

30.03.2020, 12:16, Новости дня

За 13 недель 2020 года показатели смерти в РФ остаются ниже аналогичных показателей 2019 года, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в России.

«В том числе мы мониторим показатели смертности и заболеваемости от внебольничных пневмоний. По данному показателю хочу отметить, что по сравнению с прошлым годом показатель ниже почти на 9%», – приводит его слова ТАСС.

Мурашко сообщил, что в РФ подготовлено порядка 78 тыс. коек для приема пациентов с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией. В будущем это число будет увеличено до 100 тыс.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень заболеваемости пневмонией в РФ не превышает среднемноголетнего всплеска. Она отметила, что показатель вырос на прошлой неделе, однако на этой неделе всплеск был нивелирован.

«И точно также уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышает среднемноголетний уровень и идет в тренде сезонном к снижению», – добавила она.

За последние сутки в 35 российских регионах зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в стране увеличилось до 1 тыс. 836 человек. Выздоровели 66 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.