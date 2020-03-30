Ивлеева, Тимати, Шейк, Бузова, Боярская и Матвеев с сыном и все-все-все в клипе “Самоизоляция” Александра Гудкова
30.03.2020, 12:10, Разное
За прошедшие недели марта, с тех пор как все страны одна за одной начали объявлять карантин и призвали людей соблюдать самоизоляцию, в сети появилась миллион и одна идея, чем заняться дома. Белла Хадид и Эмили Ратажковски устраивают эротические фотосессии, Шэрон Стоун рисует картины, Энрике Иглесиас и Анна Курникова играют в прятки с детьми, Ева Мендес и Райан Гослинг принялись делатьдома генеральную уборку, Жерар Пике научился играть в теннис с туалетной бумагой…
Если примеров зарубежных звезд вам мало, предлагаем узнать, как проводят время дома российские селебрити. Веселые видео в стиле TikTok с призывом #сидидома собрал в новом клипе шоумен, актер и режиссер Александр Гудков. Под песню “Самоизоляция” Ольга Бузова, Настя Ивлеева, Иван Дорн, Иван Ургант, Дима Билан, Филипп Киркоров, Лолита, Тимати и еще больше десятка звезд во главе с самим Гудковым танцуют, дурачатся на камеру, убираются, готовят, делают физические упражнения и показывают, чем еще занять себя на карантине.
Ольга БузоваФедор СмоловФилипп Киркоров с детьмиМаксим Матвеев и Елизавета Боярская с сыномИрена ПонарошкуИрина ШейкГубы Александра Гудкова Анастасия Ивлеева
В интервью HELLO! в январе 2019-го Александр Гудков рассказывал, почему он шутит на темы, которые на первый взгляд кажутся не смешными:
Я шучу постоянно. Из сложной ситуации проще выйти, если смотреть на нее через призму иронии или юмора – это точно. Так что если плохо – шутить надо обязательно.
Александр Гудков пишет сценарии для шоу Ивана Урганта, создал нашумевший клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова “Ибица”, “отжигает” в “Лиге плохих шуток” и считается одним из самых креативных шоуменов нынешнего поколения.
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