Ивлеева, Тимати, Шейк, Бузова, Боярская и Матвеев с сыном и все-все-все в клипе “Самоизоляция” Александра Гудкова

30.03.2020, 12:10, Разное

За прошедшие недели марта, с тех пор как все страны одна за одной начали объявлять карантин и призвали людей соблюдать самоизоляцию, в сети появилась миллион и одна идея, чем заняться дома. Белла Хадид и Эмили Ратажковски устраивают эротические фотосессии, Шэрон Стоун рисует картины, Энрике Иглесиас и Анна Курникова играют в прятки с детьми, Ева Мендес и Райан Гослинг принялись делатьдома генеральную уборку, Жерар Пике научился играть в теннис с туалетной бумагой…

Если примеров зарубежных звезд вам мало, предлагаем узнать, как проводят время дома российские селебрити. Веселые видео в стиле TikTok с призывом #сидидома собрал в новом клипе шоумен, актер и режиссер Александр Гудков. Под песню “Самоизоляция” Ольга Бузова, Настя Ивлеева, Иван Дорн, Иван Ургант, Дима Билан, Филипп Киркоров, Лолита, Тимати и еще больше десятка звезд во главе с самим Гудковым танцуют, дурачатся на камеру, убираются, готовят, делают физические упражнения и показывают, чем еще занять себя на карантине.

Ольга Бузова Федор Смолов Филипп Киркоров с детьми Максим Матвеев и Елизавета Боярская с сыном Ирена Понарошку Ирина Шейк Губы Александра Гудкова Анастасия Ивлеева

В интервью HELLO! в январе 2019-го Александр Гудков рассказывал, почему он шутит на темы, которые на первый взгляд кажутся не смешными:

Я шучу постоянно. Из сложной ситуации проще вый­ти, если смотреть на нее через призму иронии или юмора – это точно. Так что если плохо – шутить надо обязательно.

Александр Гудков пишет сценарии для шоу Ивана Урганта, создал нашумевший клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова “Ибица”, “отжигает” в “Лиге плохих шуток” и считается одним из самых креативных шоуменов нынешнего поколения.