Билли Айлиш, Сэм Смит, Мэрайя Кери и другие на благотворительном онлайн-концерте Элтона Джона

30.03.2020, 12:10, Разное

Эпоха развлечений в онлайн набирает обороты: если последние несколько дней музыканты устраивали подобные концерты на личных страницах в социальных сетях – как, например, Леонид Агутин, Джон Ледженд, Крис Мартин и другие, – то сейчас эта инициатива вышла на совершенно другой уровень. Десятки звезд первой величины согласились принять участие в благотворительном онлайн-концерте #iHeartConcertOnFox, который организовал Элтон Джон для сбора средств на борьбу против пандемии коронавируса. Трансляцию осуществлял американский телеканал Fox в прямом эфире на YouTube и по национальному телевидению. В благом деле приняли участие Камила Кабельо и Шон Мендес, Сэм Смит, Билли Айлиш и ее брат Финнеас О’Коннел, Мэрайя Кери, Деми Ловато, Алиша Кис, группа Backstreet Boys, солист группы Green Day Билли Джо Армстронг и многие другие. Кстати, режим карантина был строго соблюден: свои выступления звездные гости записывали, не выходя из дома.

Влюбленные Шон Мендес и Камила Кабельо записали выступление из своего дома в Майами, в окрестностях которого их фотографируют чуть ли не каждый день. Камила исполнила акустическую версию My Oh My под аккомпанемент гитары Шона. Певица Lizzo решила просто поболтать с Элтоном по FaceTime, а Сэм Смит спел а капелла свой недавний хит How Do You Sleep. В афише к концерту значилась также Леди Гага, однако ее фанаты были разочарованы – певица не выступила в прямом эфире, а лишь обратилась к зрителям и попросила пожертвовать средства благотворительному фонду The Feeding America. Зато фан-клуб Backstreet Boys получил сразу всех солистов любимой группы сразу – артисты спели свою коронную песню I Want It That Way из своих жилищ. Смотрите ниже самые яркие отрывки из стрима.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Rula Alsadiq (@rulaalsadiq)29 Мар 2020 в 7:12 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от iHeartRadio (@iheartradio)29 Мар 2020 в 6:33 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от iHeartRadio (@iheartradio)29 Мар 2020 в 6:25 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от iHeartRadio (@iheartradio)29 Мар 2020 в 6:12 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от iHeartRadio (@iheartradio)29 Мар 2020 в 6:55 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от iHeartRadio (@iheartradio)29 Мар 2020 в 7:11 PDT

Концерт состоялся сразу после объявления президента США Дональда Трампа, что всем жителям страны необходимо соблюдать карантин и сидеть дома до 30 апреля включительно. По состоянию на утро 30 марта, в Америке зарегистрировано 142 356 заболевших, по этому показателю страна вышла на первое место, из них вылечились 4 767 человек, умерло – 2 393.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от iHeartRadio (@iheartradio)29 Мар 2020 в 8:41 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от iHeartRadio (@iheartradio)29 Мар 2020 в 8:20 PDT