«Тощий, страшный, уродливый»: Алексей Панин не понимает привязанности красивых женщин к нему

30.03.2020, 12:09, Разное

Известный российский актер Алексей Панин критично высказался о себе и пояснил об отношениях с женщинами. Он не понимает, отчего его любят красивые представительницы прекрасного пола.

Алексей Панин стал гостем авторской передачи журналиста Дмитрия Гордона, где ответил на некоторые вопросы ведущего. Как оказалось, артист задается вопросом, как он может притягивать красивых девушек, хотя не самым лучшим образом относится к себе. «Смотрю в зеркало тощий, страшный, уродливый», – заявил он. Актер вспомнил об одной из бывших супруг, назвав ее «очень красивой», не понимая, чем мог понравиться ей. По словам кинодеятеля, очень симпатичной является и его нынешняя возлюбленная. Алексей Панин признался, что искренне не осознает их привязанность к нему. «У них мужиков, что ли, нет?» – задался вопросом он. Своих партнерш в кино он воспринимал как сексуальных объектов и пытался переспать с ними.

На своей странице в социальной сети Instagram Алексей Панин ранее просил прощения у жителей Украины «за развязанную войну Россией». Как написал актер, он скучает за Киевом, певицей Ириной Билык, с которой когда-то сотрудничал. Артист жалеет обо всем происходящем сейчас на территории соседнего государства.