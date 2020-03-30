Готовила Гагарина к полету в космос: ушла из жизни известный врач

30.03.2020, 12:06, Разное

Доктор медицинских наук Адиля Котовская скончалась на 93-м году жизни в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Института медико-биологических проблем РАН.

Адиля Котовская вместе с другими специалистами отбирала первых кандидатов в космонавты. Профессор участвовала в медицинском обследовании Юрия Гагарина и медицинском снаряжении его перед полетом в космос в апреле 1961 года, сообщает телеканал “360”.