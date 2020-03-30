Нефть WTI упала ниже 20 долларов за баррель впервые с 2002 года

30.03.2020, 12:05, Разное

Майский фьючерс на американскую нефть WTI впервые с февраля 2002 года преодолел на межконтинентальной бирже в Лондоне отметку в 20 долларов за баррель — он опустился до 19,48 (-8,5% к закрытию предыдущих торгов). В настоящий момент он торгуется по 20,6 долларов.

Цена за североморскую нефть Brent упала до 23,5 долларов за баррель (-6%), в моменте она достигала минимума в 23,1 доллар. Bloomberg связывает падение котировок с сообщениями о росте числа заболевших COVID-19 в мире.

Вслед за этим торги на азиатских биржах начались с падения основных индексов. При этом, как отмечает Bloomberg, 30 марта — это первый за четыре недели понедельник, когда фьючерсы на один из главных американских индексов S&P не опустились ниже 5%-ного лимита на фоне новостей за выходные, что по правилам приводило к остановке торгов.

За последние сутки в мире от коронавируса скончались больше трех тысяч человек — число жертв нового инфекционного заболевания достигло таким образом 34 тысяч человек. Заражение выявили у еще более 70 тысяч человек — теперь их больше 720 тысяч. Больше всего случаев, 140 тысяч, приходятся на Соединенные Штаты, а 97 тысяч — на Италию.

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