Опубликован окончательный список товаров первой необходимости

30.03.2020, 12:03, Новости дня

Из него исключили смартфоны и табак.

Правительство России изменило перечень товаров первой необходимости, которыми можно будет торговать во время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля.

Из списка, утвержденного 27 марта, в частности, исключили компьютерное, электронное и оптическое оборудование, бытовые приборы, автозапчасти, стройматериалы, товары для сада и огорода, похоронные принадлежности, печатные СМИ, табак, очки и линзы.

В новом перечне товаров уточнили некоторые категории товаров. В список вошли санитарно-гигиенические маски, антисептики для рук, влажные и сухие салфетки, мыло, зубные пасты и щетки, туалетная бумага, стиральный порошок, гигиенические прокладки, спички, свечи, детские подгузники, пеленки для новорожденного, соски-пустышки, бензин и зоотовары. Полный список доступен здесь.

Мэрия Москвы объявила с 30 марта режим полной самоизоляции для жителей города. Меры распространяются на граждан всех возрастов. Выходить из дома разрешено только для того, чтобы поехать на работу, посетить ближайший магазин и аптеку, выгулять домашних животных и вынести мусор.

До этого президент России Владимир Путин объявил 25 марта, что неделя с 30 марта по 3 апреля будет нерабочей с сохранением зарплаты.

По данным на 29 марта, в России выявили 270 новых случаев заражения COVID-19 (всего – 1534). Больше всего инфицированных в Москве (1014) и Подмосковье (112). От коронавируса в стране погибло десять человек, в том числе семь летальных исходов было зафиксировано в Москве.