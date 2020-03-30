Личное: Проснулись в новой Москве?

30.03.2020, 11:55, Разное

Указами мэра Москвы и губернатора Подмосковья со вчерашнего вечера в столице и области введён всеобщий режим самоизоляции.

Можно — в ближайшую булочную или аптеку, выгулять возле дома собаку. Нельзя — даже в поликлинику, если ваш диагноз не представляет угрозы жизни.



Фото: Соцсети

С чего вдруг такие жёсткие меры, хотя я их ожидала не раньше среды? Оказывается, моя любимая заместительница Собянина Ракова, по слухам включила телевизор и увидела шашлыки!

Ну, этот сюжет крутили по России 24. Москвичи прямо с пятницы рванули в парки, где стараниями Собянина обустроили места для быдла — чтобы не в лесу они клещей жарили по весне, а цивилизованно.

В первый день карантина. Видео: Соцсети

Посмотрев сюжет власти поняли, что наш народ не победить каникулами.

Эй, алло, где ваша адекватность? Да нет её, зато есть шашлыки!

Что хочу сказать по поводу карантина в регионе? Да всё замечательно, нужно, чтобы ещё полиция палками загоняла бы людей по домам. Но вот то, что меня смущает — неужели областные власти не понимали сразу, как всё будет на этих каникулах?

Массовый выезд на шашлыки стал для городских властей откровением.

У меня тут два варианта: то ли в мэрии дуры сидят, то ли они не знают и не понимают наш народ, который любой отдых весной понимает как поездку на шашлыки!

Впрочем, нужно отдать должное и Собянину, и Воробьёву — среагировали оперативно, осталось дело за малым — как контролировать-то станете соблюдение режима?

Новые штрафы за нарушение карантина:

Гражданам при первом нарушении — от 15 тысяч до 40. При повторном: от 150 до 300к.

Для должностных и юридических лиц за первый раз: от 50 до 150к, при повторном — до полумиллиона.

Вот лично у меня под окнами люди шастают.

А как вы, дорогие мои, верите в самоизоляцию? Поможет спастись, как считаете? Справится ли полиция с контролем над праздношатающимися? Сами люди останутся дома?