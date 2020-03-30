Мнение: Третью неделю дома – что происходит в Италии глазами россиянки

30.03.2020, 11:54, Разное

Екатерина 30 лет своей жизни провела в Москве, работала в сфере социальной защиты и любила путешествовать. Италия всегда была ее любимой страной, и, видимо, судьба решила порадовать девушку: год назад Екатерина оказалась на невероятно красивом Амальфитанском побережье Италии, где все изменилось раз и навсегда.

Судьба или случайность?

Я не выбирала Италию, а оказалась в этой стране по любви. Два года назад в автобусе, соединяющем два города на юге Италии, познакомилась с будущим мужем и спустя два месяца переписки приехала к нему в гости и поняла, что моя жизнь в скором времени кардинально изменится. Спустя год отношений мы решили жить вместе. Мой муж не итальянец, но живет в этой стране 16 лет, и вопрос моего переезда к нему в Италию решился сам собой.

Что шокировало

Первое что бросилось в глаза и неприятно шокировало меня – это мусор. Я прилетела в Неаполь и ужаснулась от количества мусора и бездомных на улицах.

Различия

Итальянцы очень открытые и дружелюбные. Традиционные еженедельные семейные обеды по выходным, любовь к детям и домашним питомцам, особенно собакам. В Италии принято приветствовать прохожих на улицах, всегда здороваться, входя в кафе или магазин.

Стереотипы

Я была уверена, что итальянцы питаются пастой каждый день на обед и ужин, но оказалось, что пасту они едят всего несколько раз в неделю, а вот мясо, рыбу и овощи – каждый день. Часто можно услышать фразу о том, что итальянцы ленивые, но мои наблюдения показали, что они трудолюбивые и горячо переживают за свое дело.

Менталитет итальянцев

Итальянцы получают удовольствие от жизни каждый день. Их будни наполнены ежедневными приятными ритуалами: завтрак в любимом баре с чашечкой кофе и корнетом (сладкая булочка), обед с коллегами и ужин в кругу семьи. Итальянцы импульсивные и бурно выражают свои эмоции на публике, но быстро отходят. Дружба между итальянцами начинается с детского сада и продолжается всю жизнь.

Раздражает

Единственное, что иногда доставляет мне неудобства, это обеденные перерывы в магазинах и опоздания общественного транспорта. Поэтому приходится тщательно планировать день, чтобы успеть в необходимое место.

О текущей ситуации в Италии, пандемии и карантине

10 марта в Италии был установлен общенациональный карантин. Мы находимся дома уже третью неделю и имеем право только: выходить в супермаркет или аптеку, совершать визиты к врачу в случае острой необходимости, передвигаться к месту проживания, совершать поездку до места работы и осуществлять выгул домашних животных в районе 200 метров от дома. Чтобы воспользоваться этим правом необходимо заполнить “автосертификат”, где ты указываешь свои контактные данные, мотивы выхода из дома, его может проверить полиция, которая патрулирует город. Штраф за нарушение режима карантина составляет 206€, но сейчас правительство обсуждает вопрос повышения этих штрафов.

Общительные итальянцы + изоляция =

Безусловно, итальянцы столкнулись с новыми для них реалиями. Мы живем в небольшом курортном городе, где у каждого есть свой сад или терраса, поэтому всё общение с соседями происходит через заборы. На прошлой неделе мы организовали онлайн аперитив с друзьями каждый на своей террасе. Мы поблагодарили медиков, сотрудников магазинов и аптек за их труд в такие сложные времена. От знакомых и друзей знаем, что в больших городах соседи по квартирам выходили на балконы и пели гимн страны, выражали благодарность медикам аплодисментами.

Фейк или правда?

Мне очень часто пишут друзья и знакомые из России, так как хотят узнать актуальную и объективную информацию о ситуации в Италии, так как в новостях часто называют пугающие цифры. Но, к сожалению, это действительно так, ежедневно Италия обновляет информацию о ситуации с вирусом, и она соответствует тому, что пишут в СМИ. Италия признает, что ситуация с вирусом очень серьезная.

Главное – не паниковать

Люди не паникуют, с уважением относятся к принятым мерам. Дефицита продуктов питания или средств первой необходимости в Италии не было. Единственное, что в аптеке невозможно купить маски и санитайзеры, но сейчас правительство Италии решает этот вопрос.

Когда карантин закончится

Конечно же, мы пойдем в бар на чашечку кофе с корнетом, с радостью встретимся с нашими друзьями и проведем день у моря. Думаю, итальянцы станут еще более сплоченными, начнут чаще мыть руки.

Совет

Советую заботиться о себе и своих близких. Сократить контакты и окружить себя тем, что доставляет удовольствие. Отложите все поездки и прогулки по торговым центрам, побудьте дома.