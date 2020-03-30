Обнародованы рендер и параметры OnePlus 8 и 8 Pro

30.03.2020, 11:53, Разное

На просторах интернета появились информация и рендеры новых смартфонов OnePlus 8 и 8 Pro. Предполагается, что эти мобильные устройства выйдут на рынок в трех цветовых гаммах.

Согласно имеющимся сведениям, гаджет получит градиентный, зелено-голубой и черный цвета, а также перфорированный дисплей с небольшими рамками, тройную основную камеру и металлический каркас. OnePlus 8 станет обладать 6,55-дюймовым экраном AMOLED, процессором Qualcomm Snapdragon 865, опцией поддержки сети пятого поколения, аккумулятором емкостью 4300 мАч, скоростной зарядкой на 30 Вт. Также стоит отметить присутствие 8 Гб «оперативы» и 256 Гб собственной памяти, основной двойной камеры на 48+2 Мп, «фронталки» на 16 Мп и находящегося под экраном сканер отпечатков пальцев.

Продвинутая модификация OnePlus 8 Pro порадует поклонников китайского бренда наличием беспроводной скоростной зарядкой, технологией защиты от проникновения жидкости и улучшенной камерой. Этот смартфон, как и версия 8 Lite, будет представлена официально в середине второго месяца весны. Не исключается, что мероприятие могут перенести в связи с эпидемией коронавируса.