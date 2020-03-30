В Крыму возбудили уголовное дело о заражении коронавирусом

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30.03.2020, 11:53, Новости дня

Уголовное дело возбуждено в Крыму по факту заражения новой коронавирусной инфекцией сотрудника медицинского центра, сообщил замначальника полиции МВД по Республике Крым Александр Смаглин.

«Возбуждено уголовное дело в отношении лица, который не соблюдал установленные требования по самоизоляции и заразил человека», – приводит его слова ТАСС.

Дело возбуждено по ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

Ранее сообщалось, что заболевший посетил медицинский центр, где заразил сотрудника медцентра во время медосмотра.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился в региональные управления МВД и прокуратуры с предложением возбудить уголовное дело по первому случаю заражения в Крыму человеком, который не соблюдал режим самоизоляции.

В Крыму под медицинским наблюдением находится 2 тыс. 873 человека, из них на самоизоляции – 2 тыс. 801, в стационарах – 62, в обсерваторах – 10 человек. В регионе зарегистрировано 15 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

По данным ВОЗ, общее число заразившихся коронавирусом в мире составило 634 тыс. 835 человек, число жертв приблизилось к 30 тыс. человек. В РФ выявлено 1 тыс. 534 случая заражения в 65 регионах, из них больше тысячи – в Москве. Выздоровели 64 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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