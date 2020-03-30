По факту ранения ребенка в Москве возбудили дело

30.03.2020, 11:53, Новости дня

Следователи возбудили уголовное дело по факту ранения 10-летнего мальчика из пневматического оружия на Ташкентской улице в Москве, сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами ГСУ СК по Москве по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Допрошены родственники потерпевшего и возможные очевидцы. Назначены судебно- медицинские экспертизы», – передает ТАСС слова Ивановой.

В субботу источник в правоохранительных органах сообщил, что в Москве 10-летний мальчик получил ранение в грудь из пневматического пистолета.