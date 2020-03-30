Частные клиники предложили привлечь к лечению больных с коронавирусом

30.03.2020, 11:53, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал привлекать частные клиники для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. В частности, с их помощью можно развернуть дополнительную коечную сеть, сообщил он на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса в России.

Собянин отметил, что эта задача касается как региональных, так и федеральных учреждений. «Более того, я бы попросил, чтобы вы дали поручение нам, чтобы мы проработали сеть частных клиник, которые также могут оказать такую помощь», – сказал он, обращаясь к премьер-министру Михаилу Мишустину, передает ТАСС.

Мэр сообщил, что власти Москвы приняли решение о введении дополнительных ограничительных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции, так как порядка 20% жителей города фактически проигнорировали призывы о самоизоляции.

Собянин считает, что нерабочая неделя в РФ позволит радикально усилить меры по самоизоляции граждан. «Мы видим в субъектах РФ и в Москве значительное снижение потоков людей в метро, общественном транспорте, пригородных поездах», – отметил градоначальник.

Он также сообщил, что московские власти по мере разработки информационных систем смогут жестче контролировать передвижение граждан в условиях эпидемии коронавируса. По его словам, соответствующая система заработает к концу недели. «Ждем также и принятия федерального закона, который позволит более активно работать по этому вопросу», – сказал он.

Мишустин в свою очередь поручил Собянину провести селекторное совещание с главами регионов о введении из-за коронавируса ограничительных мер по примеру столицы.

«Прошу вас обсудить на селекторе с главами субъектов Федерации введение подобных мер в субъектах Российской Федерации, а также доложить по результатам этого совещания о мерах, которые могут дать положительный эффект на местах», – сказал он.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 30 марта режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста. При этом заболевшие коронавирусом будут получать противовирусные препараты бесплатно.

За последние сутки в 35 российских регионах зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в стране увеличилось до 1 тыс. 836 человек. Выздоровели 66 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.