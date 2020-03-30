 

Лебедев прокомментировал дело о хищениях в ЛДПР

30.03.2020, 11:48, Новости дня

Люди, которых обвиняют в хищении в ЛДПР, будут как угодно оправдываться, лишь бы уйти от ответственности, сообщил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, комментируя информацию МВД о заявивших о его причастности к хищению денег молодежных организаций партии фигурантах дела.

«Люди, которых обвиняют в хищении денег, конечно, сейчас будут сваливать на кого угодно, лишь бы уйти от ответственности», – передает РИА «Новости» слова Лебедева.

Он отметил, что МВД обнародовало в СМИ информацию об уголовном деле, по которому следствие еще не закончено, нарушив «все нормы действующего законодательства».

Напомним, полиция предъявила обвинение двум сотрудникам аппарата ЛДПР в хищении денег молодежных организаций. В МВД отметили, что при этом сам Лебедев «категорически отказывался от очных ставок с обвиняемыми», в итоге уголовное дело передали в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения, не проводя очных ставок.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.03 / Женщина в Севастополе распылила в лицо ребенку баллончик

04.02 / Илларионов: “Не брать Ленинград”, – это был выбор не Сталина и не Путина, а Гитлера и Маннергейма

19.02 / Соловьев объяснил различие подходов РФ и Израиля к наказанию душегубов

03.02 / Пластического хирурга застрелили в центре Киева

24.03 / Правоохранители провели обыск в Украинской ассоциации футбола – СМИ

12.02 / Чижов оценил возможность прорыва в отношениях РФ и ЕС

21.03 / Скрывшей поездку в Испанию главному инфекционисту Ставрополья грозит уголовное дело

05.03 / Путин заявил о создании возможностей для самореализации специалистов в России

06.02 / Махонин стал врио губернатора Пермского края

15.02 / Александр Логинов: чистая стрельба – залог хорошего результата

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска