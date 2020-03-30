Минздрав Украины определил 240 больниц для пациентов с COVID-19

30.03.2020, 11:42, Новости дня

Министерство здравоохранения Украины 29 марта опубликовало список из 240 медицинских учреждений, куда будут госпитализировать пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Над составлением списка работали главы областных государственных администраций, Минздрав и Национальная служба здоровья.

“Приоритетным критерием выбора определена безопасность пациентов. Чтобы госпитализированные с COVID-19 пациенты получали все необходимые медицинские услуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния, а те пациенты, которые попали в больницу из-за других заболеваний, не пересекались с инфицированными коронавирусом пациентами и безопасно проходили лечение”, – сказано в сообщении.

В выбранных 240 больницах предусмотрено 67 тыс. койко-мест и 4,1 тыс. мест для изоляции больных, в них установлено 1800 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые могут понадобиться при тяжелом течении COVID-19. В этих больницах в общей сложности работает 5855 врачей – инфекционистов, анестезиологов, терапевтов и педиатров.

В Минздраве отметили, что 240 специализированных учреждений – больницы первой волны, в случае увеличения количества инфицированных список будет расширяться.

Больше всего учреждений для больных COVID-19 определено в Запорожской (19), Тернопольской (18) и Харьковской (17) областях.

В Минздраве подчеркнули, что пациенты, у которых появились симптомы COVID-19, не могут обращаться в эти учреждения здравоохранения самостоятельно, поскольку “это может угрожать их здоровью”.

“При выявлении симптомов COVID-19 пациентам нужно позвонить своему семейному врачу, а при наличии тяжелых симптомов – температуры выше 38°, которая не сбивается, и затрудненном дыхании – звонить 103”, – напомнили в министерстве.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 30 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 724 тыс., из них 34 026 человек умерли, более 152 тыс. выздоровели.

В Украине, по данным Минздрава на утро 30 марта, зарегистрировано 480 случаев инфицирования коронавирусом, 11 из них закончились летально.

Президент Владимир Зеленский заявил, что коронавирусной инфекцией в Украине могут одновременно заболеть от 3% до более 50% населения.