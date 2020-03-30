В аэропорту Лиссабона погиб украинец, в убийстве подозревают инспекторов миграционной службы Португалии

30.03.2020, 11:42, Новости дня

Инспекторов миграционной службы Португалии подозревают в убийстве гражданина Украины, сообщил 29 марта телеканал TVI.

По информации журналистов, инцидент произошел 11 марта. Украинец хотел въехать в страну как турист, однако в аэропорту Лиссабона ему отказали в этом. Миграционная служба потребовала, чтобы мужчина отправился в Турцию, откуда прибыл.

Гражданин Украины потребовал объяснений. Тогда инспекторы применили к нему физическую силу и, видимо, избили до смерти, говорится в сообщении.

Глава Союза украинцев Португалии Павел Садоха написал в Facebook, что вероятной причиной смерти мужчины стал эпилептический припадок. Инспекторы оставили его одного в комнате, надев наручники. Он не исключил, что украинец хотел въехать в Португалию в поисках работы. По информации Садохи, подозреваемым инспекторам грозит до 25 лет лишения свободы.

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