В Украину из-за границы в рамках эвакуации вернулось более 144 тыс. граждан – МИД

30.03.2020, 11:42, Новости дня

По состоянию на вечер 29 марта в Украину при содействии дипломатических учреждений из-за пандемии коронавируса вернулось 144 698 украинцев, сообщила в Facebok пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

174 гражданина Украины находятся на карантине в других странах, больше всего – в Польше (107), Бразилии (16) и Италии (10), 27 лечатся, а восемь уже вылечились.

За границей умерло четверо инфицированных коронавирусом украинцев.

Украина эвакуирует граждан из других стран из-за вспышки коронавирусной инфекции. 23 марта МИД Украины призвал граждан, которые находятся за рубежом, вернуться домой в ближайшие пять дней. Страна прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта. МИД рекомендовал соотечественникам, которые находятся за границей, не покупать авиабилеты на рейсы, запланированные на даты после 27 марта, а по возможности остаться в стране пребывания.

25 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что приезжие из-за рубежа – “единственный источник попадания коронавируса в Украину. 29 марта правительство приняло решение об обязательном соблюдении режима обсервации всеми украинцами, которые возвращаются из-за границы.

“Последующее возвращение [украинцев] – самолетом, поездом, автобусом, машиной или пешком – должно быть максимально безопасным для окружающих, а значит, предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию”, – заявил 29 марта президент Украины Владимир Зеленский.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 30 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 723 тыс., из них 34 026 человек умерли, более 152 тыс. выздоровели.

В Украине, по данным Минздрава на утро 30 марта, зарегистрировано 480 случаев инфицирования коронавирусом, 11 из них закончились летально.