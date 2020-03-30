В Казахстане закрывают на карантин новые города и области. В Караганде людей закрыли на замок в подъезде

30.03.2020, 11:40, Новости дня

С 30 марта в Казахстане закрывают на карантин еще шесть городов в дополнение к Нур-Султану и Алматы: Атырау, Караганду, Темиртау, Сарань, Шахтинск и Абай. Также будет закрыта для въезда и выезда Акмолинская область.

Согласно постановлению, жителям шести городов теперь ограничен выход из дома, за исключением приобретения продуктов, лекарств, банковских услуг и выхода на работу. Пожилым жителям (старше 65 лет) в Атырау и городах Карагандинской области рекомендовано самоизолироваться. Также с 30 марта в перечисленных городах будут закрыты места массового скопления населения, государственные и частные детские сады и другие организации. Ресторанам и кафе разрешается работать только на доставку.

В Актау с 30 марта введен особый режим: в городе с 19.00 до 08.00 часов ограничили передвижение, людям запрещено выходить из квартир и находиться в общественных местах.

В ночь на 31 марта власти Казахстана также введут ограничения на въезд и выезд из Актюбинской области.

В Караганде из-за карантина по коронавирусу власти закрыли на замок подъезд жилого дома, подтвердила пресс-служба администрации Карагандинской области.

По данным агентства “Казинформ”, речь идет о подъезде дома № 106/1 по улице Ермекова, где у жильца одной из квартир врачи заподозрили коронавирус. Никто из жильцов подъезда по распоряжению городских властей в течение 14 дней не сможет выходить на улицу. Продукты в подъезд обещают доставлять два раза в день по заявкам, а рядом с подъездом постоянно дежурят полицейские и медики.

“Внутри подъезда установили закрытый крышкой пластиковый контейнер для сбора отходов. Мусор будут вывозить два раза в день. Продукты будут доставлять в 10:00 и 17:00 из супермаркета “Аян” по заявкам. Контакт с курьером исключается, заказы передадут сотрудники полиции”, – пояснили ситуацию городские власти.

По данным агентства Tengrinews, таким же образом было закрыто на карантин и общежитие в Нур-Султане по адресу улица Садвакасова, 19/1. В нем 28 комнат и порядка 100 жильцов. Как сообщили в пресс-службе столичного акимата, у одного из жильцов общежития подтвердилось заражение коронавирусом.

“Общежитие закрыли на карантин, так как там был контактный. Да, подтвердился коронавирус”, – сообщили в пресс-службе акимата Нур-Султана.

По состоянию на утро 30 марта в Казахстане подтверждено 294 случая коронавируса, одна пациентка скончалась. С 16 марта в стране действует режим чрезвычайного положения. В Нур-Султане и Алматы с 19 марта введен карантин с ограничением передвижения и запретом въезда и выезда в эти города.