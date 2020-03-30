Правительство России ужесточило штрафы за нарушение карантина – от 15 тысяч до 1 млн рублей

30.03.2020, 11:40, Новости дня

Правительство России одобрило ужесточение ответственности за нарушение карантинных мер. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Поправки вводятся в Кодекс об административных правонарушениях. Штрафы одобрили в следующей редакции – при первом нарушении:

для физических лиц – от 15 до 40 тысяч рублей,

должностных лиц – от 50 до 150 тысяч рублей,

юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей;

Если нарушения повторные или повлекли причинение вреда здоровью или смерть, но это не попадает под Уголовный кодекс, штраф составит:

для граждан – от 150 тысяч до 300 тысяч рублей,

должностных лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет,

юридических лиц – от 500 тысяч до миллиона рублей.

Штрафовать на такую сумму будут тех, кто нарушил “законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения”. Ранее депутат Госдумы Михаил Емельянов пояснял, что эти штрафы предусмотрены для тех, кто контактировал с носителем коронавируса и не самоизолировался.

Увеличить размер штрафов за нарушение карантина правительство предложило 26 марта. За день до этого в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за нарушение карантина, если это привело к массовому заболеванию людей или гибели человека.

В Москве с 30 марта по распоряжению мэра Сергея Собянина вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей города независимо от возраста. Аналогичные меры вводятся и в Московской области.

Покидать квартиру граждане смогут только в случаях:

обращения за экстренной медицинской помощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью,

поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу,

совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),

необходимости вынести бытовой мусор.

В общественных местах граждане обязаны соблюдать дистанцию не менее полутора метров. Исключение – только поездки на такси. Магазины, аптеки и другие учреждения должны будут нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях.