Правительство России ужесточило штрафы за нарушение карантина – от 15 тысяч до 1 млн рублей
30.03.2020, 11:40, Новости дня
Правительство России одобрило ужесточение ответственности за нарушение карантинных мер. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
Поправки вводятся в Кодекс об административных правонарушениях. Штрафы одобрили в следующей редакции – при первом нарушении:
для физических лиц – от 15 до 40 тысяч рублей,
должностных лиц – от 50 до 150 тысяч рублей,
юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей;
Если нарушения повторные или повлекли причинение вреда здоровью или смерть, но это не попадает под Уголовный кодекс, штраф составит:
для граждан – от 150 тысяч до 300 тысяч рублей,
должностных лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет,
юридических лиц – от 500 тысяч до миллиона рублей.
Штрафовать на такую сумму будут тех, кто нарушил “законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения”. Ранее депутат Госдумы Михаил Емельянов пояснял, что эти штрафы предусмотрены для тех, кто контактировал с носителем коронавируса и не самоизолировался.
Увеличить размер штрафов за нарушение карантина правительство предложило 26 марта. За день до этого в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за нарушение карантина, если это привело к массовому заболеванию людей или гибели человека.
В Москве с 30 марта по распоряжению мэра Сергея Собянина вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей города независимо от возраста. Аналогичные меры вводятся и в Московской области.
Покидать квартиру граждане смогут только в случаях:
обращения за экстренной медицинской помощью и другой прямой угрозы жизни и здоровью,
поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу,
совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,
выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),
необходимости вынести бытовой мусор.
В общественных местах граждане обязаны соблюдать дистанцию не менее полутора метров. Исключение – только поездки на такси. Магазины, аптеки и другие учреждения должны будут нанести специальную разметку и установить режим допуска и нахождения в зданиях.
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