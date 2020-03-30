Борьба с коронавирусом: ограничения сродни временам мировой войны

30.03.2020, 11:39, Новости дня

Великобритания живет в условиях чрезвычайной ситуации впервые со времен Второй мировой войны.

Это означает, что британское правительство создает по всей стране так называемые стратегические координационные центры для распределения предметов первой необходимости среди населения, чтобы справиться с эпидемией коронавируса.

В стране зарегистрировано более 22 тысяч инфицированных, в числе которых оказались премьер-министр Борис Джонсон и принц Чарльз. Более 1200 больных скончались. Заместитель главного врача Англии сообщила, что требования к изоляции могут оставаться в силе до полугода, но если люди будут выполнять предписания и ситуация улучшится, карантин и другие ограничения могут быть постепенно ослаблены.

Московские власти только начинают вводить режим самоизоляции. Мэр Сергей Собянин заявил, что с понедельника люди могут покидать свои дома только для покупки продуктов и медикаментов, выноса мусора, выгула собак и получения неотложной медицинской помощи.

Полиция будет выдавать специальные пропуска тем, кто не может работать из дома. В Москве зарегистрировано более тысячи случаев заболевания.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал верующих молиться дома.

В то время как в Италии, европейском эпицентре эпидемии, количество новых случаев заражения снижалось два дня подряд, в Испании число умерших в воскресенье выросло на 838 человек, что стало рекордным скачком для страны, где, как и в Италии, введен карантин.

В Азии премьер-министр Индии Нарендра Моди попросил у бедняков страны прощения за сложности, с которыми они столкнулись из-за введенного им режима карантина. Он признал, что принятые им меры суровы, и понимает, что люди злятся на него.

«Но эти жесткие меры необходимы, чтобы выиграть эту борьбу», – сказал он в воскресенье.

Население Индии составляет 1,3 миллиарда человек, и введенный в стране карантин, крупнейший в мире, оставил бесчисленные миллионы людей без еды и жилья.

Самый густонаселенный штат Австралии, Новый Южный Уэльс, запрещает публичные собрания с участием более двух человек. Правительство штата заявило, что люди должны покидать свои дома только «в исключительных обстоятельствах». Число инфицированных в Австралии превысило 4 тысячи человек.

Сирия в воскресенье сообщила о первом подтвержденном случае смерти от коронавируса, но правозащитные организации предупреждают о надвигающейся катастрофе, заявляя, что разрушенная войной система здравоохранения страны плохо оснащена и не сможет справиться с эпидемией среди беженцев.

Кроме того, в воскресенье президент США Дональд Трамп продлил действие правительственных рекомендаций по социальному дистанцированию еще на 30 дней. США вышли на первое место по числу подтвержденных случаев.

Наконец, в Бразилии федеральный судья запретил правительственную кампанию в социальных сетях, принижавшую угрозу коронавируса.

В рамках объявленной президентом Жаиром Болсонару кампании «Бразилия не может остановиться» утверждалось, что большинству бразильцев не нужно запираться в своих домах.

«Мне жаль, некоторые люди умрут, они умрут, но такова жизнь», – сказал Болсонару в телевизионном интервью.