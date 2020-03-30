 

Компания Honda обновила внедорожник Avancier

30.03.2020, 11:30, Новости дня

Американская компания Honda объявила о готовности выпустить в продажу обновленный внедорожник Honda Avancier.

Напомним, первый выход модели в продажу состоялся в 2016 году и до настоящего времени модель пользуется достаточно высоким спросом. На китайском рынке за прошлый год общее число продаж достигло 71,5 тысяч экземпляров. Напомним, внедорожник Honda Avancier имеет 1,5-литровый бензиновый мотор на 196 л.с. мощности. Модель приводится в движение 9-ступенчатой коробкой передач.

Однако в продаже также представят модификацию с 2-литровым двигателем. Изменения в обновленном внедорожнике коснутся также бамперов, решетки радиатора, а также функционала в салоне. Цена на обновленный Honda Avancier будет озвучена уже завтра.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03 / Daily Mail – из-за потока мигрантов на границе Турции и Греции могут появиться «джунгли» Кале

18.02 / “Левада-Центр”: только 3% россиян считают Запад врагом

27.02 / Microsoft встроила в свой браузер более крутую игру, чем Google в Chrome

10.02 / NI – только США и Китай перестанут друг от друга зависеть, они разделят мир на блоки

29.03 / Начальник Генштаба ВСУ будет подчиняться главкому ВСУ

07.02 / Российская делегация приедет в Турцию на переговоры по Сирии

22.03 / В ставропольских детсадах отменили карантин по просьбе родителей

07.03 / Ветеран СВР рассказала, какой «борщ» готовила за рубежом

13.02 / Airbus отчитался о чистом убытке по итогам 2019 года

25.02 / Кирк Дуглас завещал все свои миллионы на благотворительность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска