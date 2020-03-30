Компания Honda обновила внедорожник Avancier

30.03.2020, 11:30, Новости дня

Американская компания Honda объявила о готовности выпустить в продажу обновленный внедорожник Honda Avancier.

Напомним, первый выход модели в продажу состоялся в 2016 году и до настоящего времени модель пользуется достаточно высоким спросом. На китайском рынке за прошлый год общее число продаж достигло 71,5 тысяч экземпляров. Напомним, внедорожник Honda Avancier имеет 1,5-литровый бензиновый мотор на 196 л.с. мощности. Модель приводится в движение 9-ступенчатой коробкой передач.

Однако в продаже также представят модификацию с 2-литровым двигателем. Изменения в обновленном внедорожнике коснутся также бамперов, решетки радиатора, а также функционала в салоне. Цена на обновленный Honda Avancier будет озвучена уже завтра.