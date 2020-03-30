BMW сохранит цены на автомобили в России

30.03.2020, 11:30, Новости дня

Руководство бренда BMW объявило о решении сохранить прежние цены на свои автомобили на российском рынке.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию и нестабильность российского рубля, местные клиенты смогут приобрети новые машины на прежнем уровне. Однако это коснется исключительно тех экземпляров, которые собирают на местных предприятиях. В свою очередь, с 1 апреля остальные импортируемые автомобили подорожают примерно на 5%. Уже к середине следующего месяца будут известны все цены на машины.

Следует отметить, что в прошлом году немецкий автогигант продал на российском рынке свыше 41,5 тысяч новых машин, что на 17% больше, чем за аналогичный промежуток 2018 года. Остальные детали о ценообразовании пока неизвестны.